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MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor, öğreniliyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor, öğreniliyor?

MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde yapıldı. Adaylar 2022 MSÜ soruları ve cevaplarının açıklanmasından sonra tahmini puanlarını hesaplamaya başladı. Adaylar sonuçların nasıl ve nereden öğrenileceğini merak ediyor. İşte, MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor?

MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar MSÜ sınavından sonra açıklanan cevaplara göre puanlarını hesaplamaya başladı. Aynı zamanda MSÜ taban puanlarının düşüp düşmeyeceği de merak ediliyor. İşte, MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor?

ÖSYM TARİH VERDİ!

27 Mart 2022 Pazar günü yurt genelindeki sınav merkezlerinde düzenlenen MSÜ sınavı 165 dakika sürdü. Sınavın ardından sınav soruları ve cevapları paylaşıldı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihine erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ TABAN PUANLARI 2022

2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı. 2021'de puan listesi şöyleydi:

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

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