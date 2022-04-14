MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor, öğreniliyor?

MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar MSÜ sınavından sonra açıklanan cevaplara göre puanlarını hesaplamaya başladı. Aynı zamanda MSÜ taban puanlarının düşüp düşmeyeceği de merak ediliyor. İşte, MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor?