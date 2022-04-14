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Bakan Süleyman Soylu: Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Bakan Süleyman Soylu: Hakkari’de 241 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 241 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu. Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda emniyet güçlerini tebrik etti.

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