Son dakika: Antalya Kaş'ta deprem! 14 Nisan Antalya depremi merkez üssü neresi? Son depremler listesi
Son dakika... Antalya Kaş'ta korkutan bir deprem gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında gerçekleşen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında. Peki, 14 Nisan Antalya depremi merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 14 Nisan son depremler listesi...
Antalya'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 16.36'da yerin 11.18 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER (14 NİSAN)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.04.14 16:36:10 35.5358 29.9880 11.1 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ İlksel
2022.04.14 16:04:06 40.8797 27.9532 5.0 -.- 1.9 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2022.04.14 16:02:09 36.9085 27.7737 19.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.14 15:43:11 38.2983 38.7867 17.0 -.- 1.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.14 15:33:09 40.9925 40.2987 0.0 -.- 2.4 -.- ESKIPAZAR-OF (TRABZON) İlksel
2022.04.14 15:26:56 39.5143 27.8738 17.2 -.- 1.5 -.- PAMUKCU-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.14 14:53:19 38.5452 31.9018 9.4 -.- 1.7 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA) İlksel
2022.04.14 14:15:34 36.1655 33.5473 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.04.14 14:08:43 40.4885 34.7375 4.5 -.- 2.5 -.- BEKTASOGLU-(CORUM) İlksel
2022.04.14 13:55:05 38.3022 38.8683 6.4 -.- 2.6 2.7 CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.14 13:19:52 36.8988 27.7693 14.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.14 13:09:07 38.3007 38.8247 5.0 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.14 12:55:21 35.3543 34.7073 11.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.14 12:47:26 36.4478 34.2177 0.0 -.- 1.6 -.- AYAS-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2022.04.14 12:38:26 39.7225 26.2512 0.0 -.- 1.3 -.- KOCALI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2022.04.14 12:25:53 39.2077 32.6782 5.0 -.- 2.2 -.- KUTLUHAN-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2022.04.14 12:11:04 40.7462 29.6140 5.4 -.- 1.1 -.- IZMIT KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.14 11:35:53 37.7960 27.0270 9.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.14 10:32:19 38.3660 39.0638 5.0 -.- 1.7 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.04.14 10:01:40 40.1350 27.0872 15.4 -.- 1.6 -.- CELTIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.04.14 09:48:41 40.3787 27.6372 6.5 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.14 09:36:24 36.2655 27.0190 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
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