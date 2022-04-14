Son dakika: Antalya Kaş’ta deprem! 14 Nisan Antalya depremi merkez üssü neresi? Son depremler listesi

Antalya'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 16.36'da yerin 11.18 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.