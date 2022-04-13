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Bakan Süleyman Soylu açıkladı! Asayiş sorunları sebebiyle Türkiye'den çıkarılan Suriyeli sayısını ne kadar?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Bakan Süleyman Soylu açıkladı! Asayiş sorunları sebebiyle Türkiye’den çıkarılan Suriyeli sayısını ne kadar?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı." dedi.

Bağcılar'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak etrafa tehditler savuran Suriyeli esnaf Hamze Hammamı, "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından kusurlu bulunarak hakkında sınır dışı kararı verildi.

Gündeme gelen ve toplumda infial yaratan olay sonrası asayiş sorunları sebebiyle Türkiye'den çıkarılan Suriyeli sayısı ne kadar? sorusu akıllara geldi.

Merak edilen soruya yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

"RAKAM 19 BİN 336"

Soylu, "2016'dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa'da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir. "Ve 2022 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı başarı oranı yüzde 73 artışla yüzde 41.2 olmuş, sayı da 20 bin 636 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ ESNAF SINIR DIŞI EDİLECEK

Bağcılar'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak etrafa tehditler savuran Suriyeli esnaf Hamze Hammamı (25) "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından Bakırköy Adliyesinde ifade verdi.

Hamza Hammamı savcılıktaki ifadesinde, "Suç işlemediğimi ve masum olduğumu ifade etmek için dışarı çıktım. Burada bağırarak Türk halkına saygılı olduğumu, saygımın, sevgimin sonsuz olduğunu ancak kendimin saldırıya uğradığımı ifade etmek istedim. O anda polis gelmiş ancak ben polisi görmemiştim" dedi.

Hamza Hammamı adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

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