Yasa dışı geçiş, terör, kaçakçılık gibi suçların önüne geçilecek! Türkiye, sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor

Sınır güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve kaçak göçün engellenmesi amacıyla bugüne kadar 2 bin 949 kilometrelik doğu ve güneydoğu sınırının en riskli 1028 kilometrelik bölümünde modüler beton duvar yapıldı, devriye yolu oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Suriye ve Afganistan'daki gelişmeler sürerken Türkiye, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bugüne kadar 911 kilometrelik Suriye sınırının 873 kilometrelik bölümü güvenlik duvarlarıyla örüldü. Ayrıca Suriye'den kaçan savaş mağdurlarını sınırların gerisinde güvenli alanlarda tutabilmek için insani yardım kuruluşlarının da desteğiyle Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 248 farklı noktada briket evler inşa edildi.