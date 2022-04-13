Dışişleri Bakanlığı’ndan AB’ye nota! Dikkat çeken yargı kararları vurgusu

DELEGASYON YARGI KARARLARINI TANIMIYOR

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun 11 Şubat ve 22 Şubat tarihli notalarına atıfla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen notada, Delegasyon ile yerel çalışanları arasındaki iş hukukundan kaynaklanan ilişkinin özel hukuk konusu olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi bulunduğuna dikkat çekerek, Delegasyonun yargı muafiyetini tanımadığını kaydetti.

VİYANA SÖZLEŞMESİ CEVABI

Viyana Sözleşmesi'ni bahane ederek işçilerin 5 milyon Avro alacağını ödemeyen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na Bakanlık tarafından gönderilen nota da, Viyana Sözleşmesi'nin ilgili maddesinde diplomatik misyona özel hukuk konularında herhangi bir ayrıcalık ve bağışıklık sağlamadığı vurgulandı.

İCRA DAİRELERİNDE BEKLEYEN DOSYA SAYISI 105 OLDU

Bakanlık, icra dairelerinde bekleyen dosya sayısının da 105'e çıktığına dikkat çekerek, konunun biran önce suhuletle çözüme kavuşturulmasını, Mahkeme tarafından verilen nihai yargı kararlarına uygun bir tutum sergilenmesini talep etti. Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un Dışişleri Bakanlığına çağrılması bekleniyor.