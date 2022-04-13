Ümitcan Uygun kimdir, ne yaptı, neden gündemde? Ümitcan Uygun Esra Hankulu olayı nedir? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Ümitcan Uygun ne yaptı, neden gündemde? Geçtiğimiz yıl evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümünden önceki gece, Ümitcan Uygun'un genç kadının evinde olduğu iddia edilmiş, iddialar doğrulanınca Uygun gözaltına alınmıştı. Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un şüpheli olarak tutuklandığı olayda yeni gelişme yaşandı. Peki, Ümitcan Uygun kimdir, ne yaptı, neden gündemde? Ümitcan Uygun Esra Hankulu olayı nedir? Son gelişmeler neler? İşte cevaplar...

ÜMİTCAN UYGUN'UN CEZASI BELLİ OLDU

Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ümitcan Uygun'un Hankulu'yu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları belirtilmişti.

Sanık Uygun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisi isteniyordu.