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Ümitcan Uygun kimdir, ne yaptı, neden gündemde? Ümitcan Uygun Esra Hankulu olayı nedir? SON DAKİKA HABERLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Ümitcan Uygun kimdir, ne yaptı, neden gündemde? Ümitcan Uygun Esra Hankulu olayı nedir? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Ümitcan Uygun neden gündemde? Ümitcan Uygun'un aynı evde kaldığı Esra Hankulu geçtiğimiz yıl ölü bulunmuştu. Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un şüpheli olarak tutuklandığı olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Ümitcan Uygun kimdir, ne yaptı, neden gündemde? Ümitcan Uygun Esra Hankulu olayı nedir? Son gelişmeler neler? İşte haberin detayları...

Son dakika... Ümitcan Uygun ne yaptı, neden gündemde? Geçtiğimiz yıl evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümünden önceki gece, Ümitcan Uygun'un genç kadının evinde olduğu iddia edilmiş, iddialar doğrulanınca Uygun gözaltına alınmıştı. Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un şüpheli olarak tutuklandığı olayda yeni gelişme yaşandı. Peki, Ümitcan Uygun kimdir, ne yaptı, neden gündemde? Ümitcan Uygun Esra Hankulu olayı nedir? Son gelişmeler neler? İşte cevaplar...

ÜMİTCAN UYGUN'UN CEZASI BELLİ OLDU

Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ümitcan Uygun'un Hankulu'yu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları belirtilmişti.

Sanık Uygun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisi isteniyordu.

ÜMİTCAN UYGUN ESRA HANKULU OLAYI NEDİR?

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu (25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu. Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı.

2021 Ocak ayında Uygun'un, arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından Uygun tutuklanmış, hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Ümitcan Uygun 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

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