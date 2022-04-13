Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan flaş açıklama! ABD ile F-16 görüşmeleri, Karadeniz’deki mayınlar...

KARADENİZ'DE SERSERİ MAYIN

Karadeniz'de tespit edilen mayınlara yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Bu konuyla mücadeleye ilişkin elimizde güçlü imkanlar var. Bunları süratle seferber ettik. Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA'larımız, SAS timlerimizin alarm durumlarını yükselttik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Herhangi bir ihbar alındığında unsurlarımız süratle gereğini yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar İstanbul Boğazı açıklarında üç mayının etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Akar, "Serbest kalan mayınlara yönelik ortada birtakım rakamlar dolaşıyor. Bunları teyit etmek mümkün değil. Bu konuda bizim yapacağımız şey, teyakkuz halimizi sürdürmektir." diye konuştu.

Söz konusu mayınların İstanbul Boğazı açıklarına kadar nasıl bu kadar süratle geldiğine yönelik soruya Bakan Akar, "Bununla ilgili birçok yorum, varsayım var. Elimizde bununla ilgili somut bilgi, veri olmadan herhangi bir şekilde bazı şeyleri telaffuz etmek uygun olmaz." yanıtını verdi.

Gelen tüm ihbarların anında değerlendirildiğini vurgulayan Akar, "Her bir ihbar dikkatli bir şekilde değerlendiriliyor. Mayınlar teşhis edilmelerinin ardından emniyetli bölgeye çekilerek, çevreye zarar vermeden etkisiz hale getiriliyor. Şu anda deniz trafiğinde herhangi bir sorun yok, normal şekilde devam ediyor." dedi.