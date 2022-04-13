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Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik

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Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği belirtildi.

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