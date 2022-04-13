13 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA