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Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına ağır darbe! 21 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Son dakika: FETÖ’nün TSK yapılanmasına ağır darbe! 21 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 kişi gözaltına alındı.

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