Seçim Kanunu’nda önemli değişiklik! AK Parti merak edilenleri tek tek açıkladı! İşte yeni dönemin ayrıntıları

SEÇMEN KAYDI DONMAYACAK

Seçmen nakli sebebiyle usulsüz seçmen nakli belli olan kişilerin de seçmen kaydı donduruluyordu ki bir önceki seçimde 88 bin 916 kişiydi bu rakam. Bir seçmenin seçmen kaydı bir şekilde başka bir yere gittiğinde bunun usulsüz seçmen hareketi olduğu tespit edilir edilmez seçim kurulları marifetiyle seçmen kaydı donduruluyordu. Kişi gittiği yerde de seçmen olamıyordu, geriye de dönemiyordu. Seçmen dondurma kararını seçim kurulları veremez diye bir hüküm koyduk kanuna. Artık usulsüz seçmen nakli fark edilirse seçmen kaydı donmayacak bir önceki seçmen kütüğü neredeyse oraya dönmüş olacak.

KİMSE RIZASIZ SANDIK KURULU ÜYESİ OLAMAZ

Bir parti başka bir partinin üyesini onun bizzat rızası olmadan sandık kurulu üyesi yazamaz dedik. Bunun sebebi şu; partiler kimseyi bulamadığı için başka partili üyeleri sandık kurulu üyesi yazıyordu. O kişinin de haberi olmadığı için de o kişi oraya gidemiyor, oraya gidemediği için orda oy kullanamıyor. Kendi seçmen kaydına da görevlidir şerhi düştüğü için orada da oy kullanamıyordu. Seçmen kendi rızası olmadan seçme hakkını yitirmiş oluyordu. Bunun olamayacağı bir düzenleme de getirdik.