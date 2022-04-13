MSB son dakika: Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları...

Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri hakkında detaylar açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı ASAL tarafından Mayıs 2022 celbi duyurusu ile birlikte askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili detaylar belli oldu.