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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu | 12 Nisan vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu | 12 Nisan vaka ve vefat sayıları

SON DAKİKA HABERİ! Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik koronavirüs tablosunu duyurdu. Türkiye'de 12 Nisan 2022 Salı günü kaç kişi vefat etti? Vaka rakamları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosunu açıkladı.

12 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 6 bin 635 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 oldu. Bir günde toplam 191 bin 026 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 12 bin 152 olarak kaydedildi.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,40 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 93,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 257 bin 592'e yükseldi.

11 NİSAN

10 NİSAN

9 NİSAN

8 NİSAN

7 NİSAN

6 NİSAN

600

5 NİSAN

4 NİSAN

3 NİSAN

2 NİSAN

1 NİSAN

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