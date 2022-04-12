SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu | 12 Nisan vaka ve vefat sayıları

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,40 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 93,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 257 bin 592'e yükseldi.

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