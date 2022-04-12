İstanbul ve Ankara için sağanak yağmur uyarısı! Kar yeniden geliyor | İşte 5 günlük hava durumu
Kar ve sağanak yağmur uyarıları peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara'da yaşayan milyonların yanı sıra Karadeniz ve Doğu Anadolu için de hazırlanan raporu sundu. Karadeniz'e sağanak yağmur beklenirken, Yozgat ve Sivas çevreleri için yoğun kar uyarısında bulundu. İstanbul ve Ankara'ya da sağanak yağış beklendiği belirtildi. Peki yağışlar ne zaman olacak? İşte 5 günlük hava durumu.
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde havalar soğudu. Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarıları da peş peşe gelmeye başladı. 2 gün boyunca batıda yağışlı havaların devam edeceği belirtilirken, İstanbul için önemli bir açıklama geldi. Yanı sıra ozgat ve Sivas çevreleri için yoğun kar uyarısında bulundu.
2 GÜN SÜRECEK
Bu gece den başlayacak soğuk ve yağışlı hava Batıda 2 gün sürecek doğuda 2 gün daha sürecek ve perşembe günü ülkeyi terk edecek.
Sıcaklıklar 10 derece düşecek. İç ve doğu bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 88 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçüldü. Kar yağışının perşembe gününe kadar süreceği öğrenildi.
YOĞUN KAR BEKLENİYOR
Meteoroloji, Yozgat ve Sivas çevreleri için yoğun kar uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşerek kuvvetli, özellikle Yozgat'ın doğusu ile Sivas'ın batı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KARADENİZ'E YAĞIŞ, DOĞU ANADOLU'YA ÇIĞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu için çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, akşam saatlerinde itibaren Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane'de ise yağışlar kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, sel, su baskını, heyelan ile yükseklerde oluşabilecek buzlanma ve tipiye karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Meteoroloji, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın güneyli rüzgarla beraber çığ tehlikesi oluşturabileceği uyarısında da bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Benzin ve motorine indirim gelecek mi? 13 Nisan mazot, benzin, LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları
- Dolar kuru son dakika: ABD enflasyon verisi sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi?
- AÖF final sınavı ne zaman? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı ayın kaçında yapılacak?
- BİLSEM ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Bireysel değerlendirme ne zaman?
- Consus Enerji halka arz ne zaman? 2022 CONSE halka arz eşit mi, oransal mı? Talep toplama fiyatı ne kadar?
- Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Nisan Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF vize sınavı giriş belgesi çıktı alma işlemi nereden yapılır?
- Son dakika: Zekeriya Beyaz neden öldü? Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli?
- Bayram tatili birleşecek mi? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER
- Jandarma uzman erbaş alımı son günler! 2022 JGK başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
- Sigaraya zam geldi mi? 12 Nisan bugün sigara fiyatları ne kadar? JTI, BAT, Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi
- MSÜ sonuçları için heyecan dorukta! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi