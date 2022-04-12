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Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 12 Nisan Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram ikramiyesi, tatil süresi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 12 Nisan Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram ikramiyesi, tatil süresi...

Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.15'te başladı. Toplantıdan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 12 Nisan Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram ikramiyesi, tatil süresi...

Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 12 Nisan Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.15'te başladı. Toplantı sonrasında çıkacak kararlar merak ediliyor. İşte, Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 12 Nisan Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram ikramiyesi, tatil süresi...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.15'te başladı.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Kabine'de ele alınacak konulardan biri Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler olacak.

Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması için yaptığı arabuluculuk faaliyetleri, İstanbul'da yapılan son müzakereler, dışişleri bakanlarını ve liderleri bir araya getirecek toplantılara yönelik diplomatik girişimler ve Mariupol'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Ekonomideki son gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda enflasyonun kontrol altına alınması, halkın alım gücünün yukarılara çekilmesi konusunda atılacak adımlar görüşülecek. Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadelede alınan önlemlerin sonucu değerlendirilecek.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİNE ARTIŞ GÜNDEMDE

Kabine toplantısında emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılacak artış oranı da görüşülecek. Yılsonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, bin 100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum, iç ve dış güvenlik konuları, Türkiye'nin bölgesel barışın tesisi için yürüttüğü yoğun diplomatik çabalarının sonuçları da mercek altına alınacak.

BAKÜ-ERİVAN BARIŞ SÜRECİ

Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Kabine toplantısı kararları için gözler Başkan Erdoğan'a çevrilirken, toplantıda Koronavirüs salgınıyla ilgili vaka sayıları, aşılama çalışmaları, yerli aşı Turkovac'ın etkileri ve salgın önlemlerine ilişkin yeni kararların açıklanması da gündemde.

KARANTİNA KALKIYOR MU?

Türkiye de omicron dalgasını büyük oranda atlattı. Hızla günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları geriledi, hastanelerin yoğun bakımları boşaldı.

Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayıları ve hastaneleri yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde batılı ülkelerde olduğu gibi bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme gelebilecek. Erdoğan kabine sonrası alınan kararları açıklayacak.

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