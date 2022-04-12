Kabine Toplantısı canlı izle! 12 Nisan Kabine Toplantısı A Haber canlı yayın izle...

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Kabine'de ele alınacak konulardan biri Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler olacak.

Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması için yaptığı arabuluculuk faaliyetleri, İstanbul'da yapılan son müzakereler, dışişleri bakanlarını ve liderleri bir araya getirecek toplantılara yönelik diplomatik girişimler ve Mariupol'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi kapsamlı şekilde değerlendirilecek.