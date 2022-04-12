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Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu! Lastik botla kaçarken yakalandılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Bodrum’da kaçak göçmen operasyonu! Lastik botla kaçarken yakalandılar

Son dakika haberleri... Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen Sahil güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

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