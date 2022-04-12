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Son dakika: Muğla'da tarihi eser operasyonu: 'Lejyoner kılıcı' ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Son dakika: Muğla’da tarihi eser operasyonu: ’Lejyoner kılıcı’ ele geçirildi

Son dakika haberine göre Muğla'da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Roma askeri (lejyoner) kılıcı, 1 tarama cihazı, 1 av tüfeği,1 kurusıkı ve çok sayıda sikke ele geçirildi.

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