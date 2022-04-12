Son dakika: Kobani soruşturmasında flaş gelişme! 46 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Kobani soruşturması kapsamında aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. MASAK’ın geçmişe dönük mali veriler incelendiğinde 70 milyon lira örgüt parasının HDP’li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklanarak gayrimenkuller alındığı, kira gelirlerinin ise örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 06-08 Ekim Kobani Olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyeleri de bulunuyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğünce Ankara Merkezli 13 ilde yürütülen soruşturma kapsamında; gizli tanık beyanları ve HTS kayıtlarından yola çıkılarak 91 şüphelinin 06-08 Ekim 2014 tarihinde başlatılan Kobani olaylarıyla bağlantılı oldukları tespit edildi.
91 ŞÜPHELİYE 6 AYRI SUÇTAN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Kimlik tespiti yapılmasının ardından MASAK Başkanlığı tarafından yapılan 91 şüpheli hakkında; 6415 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek, TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçuna İştirak Etmek, Terör Örgütü Yöneticisi Olmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
10 YILLIK MALİ VERİLER İNCELENDİ
MASAK Başkanlığınca incelenen 10 yıllık mali veriler ışığında, şüphelilerin HTS Baz hareketleri, otel ve yurt dışı giriş çıkış bilgileri ile terör örgütüne müzahir açık kaynak paylaşımları üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan uzman ekiplerce titizlikle yapılan çalışmalarda milyonlarca satır veri ve video/fotoğraf incelendi ve delillendirme çalışmaları yapıldı.
Ayrıca şüpheli isimlerinin ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarından elde edilen dokümanlarda geçtiği belirlendi.
KARAYILAN TALİMATIYLA KOBANİ OLAYLARI FİNANSE EDİLDİ
Şüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına kara para akladıkları ve PKK Terör Örgütü Mali Alan Yöneticisi Murat KARAYILAN'ın talimatlarıyla hareket ettikleri belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, HDP'li eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski Parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyeleri de bulunuyor. Ayrıca soruşturma kapsamındaki şüphelilerden, silahlı eğitim almış örgüt mensupları ve örgütsel faaliyetleri sonrası yurtdışına çıkan örgüt mensuplarının da bulunduğu tespit edildi.
HDP'Lİ İSİMLER GELİRLERİ PKK'YA AKTARDI
MASAK'ın geçmişe dönük mali veriler incelendiğinde 70 milyon lira örgüt parasının HDP'li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklanarak gayrimenkuller alındığı, kira gelirlerinin ise örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. 500'e yakın sözde "Değer Ailesi" olarak tabir edilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen terörist yakınları ve cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına sistematik biçimde maddi yardım yapıldığı görüldü.
Şüphelilerin, Habur sınır kapısından örgüt mensupları ile dosyada adı geçen diğer şüphelilerle birlikte çok sayıda giriş-çıkışlarının olduğu, bu çıkışlarda örgüt kamplarına giderek örgütsel eğitimler ve talimat aldıkları belirlendi.
GÖZALTI LİSTESİNDEKİ 21 KİŞİ DAĞ KADROSUNDA
Polisin 13 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda 91 şüpheliden 46'sı yakalandı. 45 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken hakkında yakalama kararı olan 91 kişiden 3 kişinin cezaevinde olduğu, 21 kişinin ise PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öğrenildi.
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