Son dakika: Kobani soruşturmasında flaş gelişme! 46 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin, Habur sınır kapısından örgüt mensupları ile dosyada adı geçen diğer şüphelilerle birlikte çok sayıda giriş-çıkışlarının olduğu, bu çıkışlarda örgüt kamplarına giderek örgütsel eğitimler ve talimat aldıkları belirlendi.

GÖZALTI LİSTESİNDEKİ 21 KİŞİ DAĞ KADROSUNDA

Polisin 13 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda 91 şüpheliden 46'sı yakalandı. 45 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken hakkında yakalama kararı olan 91 kişiden 3 kişinin cezaevinde olduğu, 21 kişinin ise PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öğrenildi.