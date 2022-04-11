Çekmeköy’de evi alevlere teslim olan kişi İBB'ye sert tepki gösterdi!
Çekmeköy’de yanan apartman dairesinin ev sahibi, itfaiye ekiplerinin geç geldiği iddiasıyla duruma tepki gösterdi. Yangında evi yanan ev sahibi, Çekmeköy'de İBB’ye ait itfaiye istasyon inşaatının 5 yıla yakın bir sürede tamamlanmadığını öne sürerek olaya tepki gösterdi.
Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın sebebiyle tüm ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine geç geldiğini iddia eden daire sahibi Ahmet Birtek, Çekmeköy'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına yıllar önce başlanan ve yapımı yarım bırakılan itfaiye istasyonunun yapımına devam edilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.
"İTFAİYE BAŞKA BİR İLÇEDEN GELDİĞİ İÇİN GEÇ GELDİ, ÇEKMEKÖY İTFAİYE İSTASYONU BİR AN ÖNCE YAPILMALI"
Yangında evi yanan ve Çekmeköy'de yapımı durdurulan itfaiye istasyonu için tepki gösteren Ahmet Birtek, "İtfaiye binası yapılıyor biliyorduk ama tam olarak malumatımız yok. Burada saat 11.00'a geliyordu, camdan baktım evden sesler geliyor. Alevlerin çıktığını gördüm.
Kapıya koştum yangın var dedim. Bina merdivenin duman olduğunu gördüm. Babam da çok yaşlı 95 yaşında yürüyemiyor. Camları kapattık ancak duman doldu içeriye.
İtfaiye 20 dakika ile 25 dakika gibi bir sürede geç geldi. Başka bir ilçeden geldi sanırım burada olmadığından dolayı. Evimiz tamamen kül oldu, Allahtan kiracımız kendini kurtardı. Çekmeköy'de yarım kalan itfaiye binasının bir an önce yapılmasını istiyorum. Çünkü burada bir can kaybı olmadı ama başka bir yangın çıktığı zaman insanlar ölebilir. İtfaiye binası bir an önce bitirilmeli, bitirilmesini istiyoruz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?
- Son dakika: Benzin fiyatları düşecek mi? 12 Nisan benzin indirimi var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları
- İdari izin genelgesi 2022 son dakika: 24. hafta gebelere hamilelere idari izin kalktı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı
- Suwen Tekstil halka arz ne zaman? 2022 Suwen halka arz talep toplama fiyatı kaç TL? Tarihler belli oldu
- AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? MEB 2022 açık lise kayıt yenileme sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Emekliye 3 bin liraya varan ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Banka banka güncel liste
- Motorin indirimi son dakika: 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları
- İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı
- İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı?
- PTT 55 bin personel alımı: PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT hangi illerde alım yapacak?
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM-PA bekçilik başvuruları ne zaman 2022?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı?