Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp erişim sorunu...
Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. En çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan Whatsapp için son saatlerde erişim sorunu bildirimleri geliyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp erişim sorunu...
Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar Whatsapp'ta yaşanan erişim sorununun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Gelecek açıklamalar ise yakından takip ediliyor. İşte, Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp erişim sorunu...
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal ağ platformu WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor.
WHATSAPP HAKKINDA
WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.
2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir
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