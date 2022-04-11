Twitter çöktü mü, video oynatma hatası nedir? Twitter içerik mevcut değil sorunu ne zaman çözülecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika gelişmesine göre; Twitter kullanıcıları uygulamada video oynatma hatasının yaşandığını belirtiyor. Sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte, Twitter çöktü mü, video oynatma hatası nedir? Twitter içerik mevcut değil sorunu ne zaman çözülecek?