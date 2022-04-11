Twitter çöktü mü, video oynatma hatası nedir? Twitter içerik mevcut değil sorunu ne zaman çözülecek?
GÜNDEM ahaber.com.tr
Twitter video oynatma hatası nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter'da video izlemekte sorun yaşanıyor. İşte, Twitter çöktü mü, video oynatma hatası nedir? Twitter içerik mevcut değil sorunu ne zaman çözülecek?
Twitter çöktü mü, video oynatma hatası nedir? Twitter içerik mevcut değil sorunu ne zaman çözülecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika gelişmesine göre; Twitter kullanıcıları uygulamada video oynatma hatasının yaşandığını belirtiyor. Sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte, Twitter çöktü mü, video oynatma hatası nedir? Twitter içerik mevcut değil sorunu ne zaman çözülecek?
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, VİDEO OYNATMA HATASI NEDİR?
Kullanıcılar tarafından uygulamada video oynatma sorunu yaşandığı belirtiliyor. Ancak konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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