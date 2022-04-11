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Avaşin'de tespit edilen terörist SİHA ile vuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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Avaşin’de tespit edilen terörist SİHA ile vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Fırat Kalkanı ve Irak'ın Avaşin bölgelerinde terör operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Irak'taki teröristin SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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