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Yemek Sepeti çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Nisan Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2022 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
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Yemek Sepeti çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Nisan Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?

Yemek Sepeti çöktü mü, neden açılmıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yemek Sepeti uygulamasını kullanan vatandaşlar uygulamada yaşanan sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Yemek Sepeti çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Nisan Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?

Yemek Sepeti çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Nisan Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yemek Sepeti uygulamasında yaşanan erişim sorununun nedeni merak ediliyor. İşte, Yemek Sepeti çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Nisan Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?

YEMEKSEPETİ'NDE TEKNİK ARIZA SORUNU! YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yemeksepeti'nin internet sitesine girmek isteyen kullanıcılar "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' uyarısı ile karşılaşıyor.

Yemeksepeti'nin mobil uygulamasında ise "Bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyiniz" uyarısı çıkıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yemeksepeti mobil uygulamasının ve internet sitesinin çöktüğü düşünülüyor.

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