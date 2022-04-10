İstanbul 12 derecelik düşüş ile donacak! Ankara'ya kar yağacak! Valilikten Zirai Don açıklaması | İşte 5 günlük hava durumu
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Marmara başta olmak üzere birçok ili donduracak. İstanbul'da hava sıcaklıkları bu geceden itibaren düşmeye başlarken, Ankara'da kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 12 derece kadar düşeceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği Zirai Don uyarısı yaptı. Açıklanan 5 günlük hava durumu raporunda hangi illerde kar ve yağmur beklendiği görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı uyardı. Yurdun farklı bölgelerinde kar, kuvvetli fırtına ve sağanak yağış bekleniyor. Açıklanan 5 günlük hava durumunda İstanbul'da hava sıcaklığının 12 derece düşeceği belirtildi. Başkent Ankara'da ise Zirai don ve kar yağacağı ifade edildi.
A HABER CANLI YAYININDA ÖNEMLİ UYARI
A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci'nin görüşlerini aldı.
Özdemirci Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaşımlarını, "Pazartesi gününden itibaren ülkemiz soğuk ve yağışlu bir havanın etkisi altına girecek. Bu günlerden itibaren hava sıcaklıkları 10 ila 12derece kadar düşecek. Özellikle Marmara bölgesinde bol yağış bekliyoruz. Batı'nın iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur da bekliyoruz." dedi.
Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu kar yağışı beklendiğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Soğuma ve yağışların etkisi yurt genelinde Çarşamba gününe kadar. Daha sonra kesim kesim hava sıcaklıkları yeniden artacak. Yoğun bir kar beklemiyoruz ancak havanın da soğumasıyla etkisini hissettirecek" şeklinde konuştu.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN ZİRAİ DON MESAJI
Ankara Valiliği, kentte beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerde bulunanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması beklenmektedir. 12 Nisan Salı günü ilk saatlerden 15 Nisan Cuma günü sabaha kadar ilimizde görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, meteorolojik rapor ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.
MARMARA'DA SICAKLIKLAR 12 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarın hissedilir derecede azalmasının beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Pazartesi günü, soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 8-12 derece azalmasının beklendiği belirtildi.
Yağışların bu akşam saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevresinde başlayacağı aktarılan açıklamada, yağışların yarın günün ilk saatlerden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde devam etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Yağışların yarın Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğine dikkati çekilen açıklamada, "Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgemizin doğusunun (Kocaeli, Sakarya) yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Cuma günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜZELECEK?
Cuma gününe kadar yurdun büyük bölümünde soğuk havalar etkili olsa da sıcaklıklar Çarşamba günü batıdan başlayarak hissedilecek. Pazartesi ve salı yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor.
RÜZGAR
Önceleri güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:
Rüzgârın sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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