İstanbul 12 derecelik düşüş ile donacak! Ankara’ya kar yağacak! Valilikten Zirai Don açıklaması | İşte 5 günlük hava durumu

Özdemirci Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaşımlarını, "Pazartesi gününden itibaren ülkemiz soğuk ve yağışlu bir havanın etkisi altına girecek. Bu günlerden itibaren hava sıcaklıkları 10 ila 12derece kadar düşecek. Özellikle Marmara bölgesinde bol yağış bekliyoruz. Batı'nın iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur da bekliyoruz." dedi.

Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu kar yağışı beklendiğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Soğuma ve yağışların etkisi yurt genelinde Çarşamba gününe kadar. Daha sonra kesim kesim hava sıcaklıkları yeniden artacak. Yoğun bir kar beklemiyoruz ancak havanın da soğumasıyla etkisini hissettirecek" şeklinde konuştu.