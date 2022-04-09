Kentsel dönüşümde kritik tarih 2035! Tek bir ev kalmayacak! Bakan Murat Kurum duyurdu

"2035 YILINDA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEYEN BİNA KALMAYACAK"

Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut inşa çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kurum, şunları söyledi:

"2035 yılına geldiğimizde inşallah Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak. İstanbul'umuzun her yerinde kentsel dönüşüm diyerek, 39 ilçemizin tamamında on binlerce konutumuzu dönüştürdük. Şu anda sahada 140 bin konutumuzun inşasına süratle devam ediyoruz. Çünkü bizim artık kentsel dönüşümde gerek İstanbul'umuzda gerek tüm şehirlerimizde ne bir saat ne bir dakika ne de bir saniye kaybetmeye hiçbir şekilde tahammülümüz yok."