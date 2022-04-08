Türkiye'den yeni savunma hamlesi: Fransa ve İtalya ile birlikte hipersonik füze üretilebilir
Türkiye'nin milli füze ve hava savunma sistemlerine yönelik yaptığı atılımlar uluslararası savunma yayın organlarında yer almayı sürdürüyor. ABD merkezli yayın organı haberinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin "Türkiye-Fransa-İtalya olarak üçlü attığımız adımları yeniden hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürmeyi karar altına aldık" sözlerini okuyucularına sundu.
ABD merkezli küresel savunma yayın organı olan Defense News sitesinde SAMP/T sistemine ilişkin bir habere yer verildi.
Yayın organı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkındaki 'Türkiye-Fransa-İtalya olarak üçlü attığımız adımları yeniden hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürmeyi karar altına aldık' sözlerini de okuyucuyla paylaştı.
HİPERSONİK FÜZE
ABD merkezli The Defense Post ise 'Türkiye hipersonik ve süpersonik füze geliştirmeyi hedefliyor' başlıklı haberinde Türkiye'nin füzecilik alanındaki atağını okuyuculara aktardı.
Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün Türk savunma sanayi için süpersonik ve transonik füze sistemleri geliştirdiğine vurgu yapılan yazıda, kurumun 'ScramJet' ve 'RamJet' füze motor projeleri üzerinde çalıştığı, RamJet motorunun bu yıl tanıtılacağı belirtildi. Trisonic rüzgar tünelinin de 2024 yılında hazır olacağı ifadesine yer verildi.
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