Türkiye’den yeni savunma hamlesi: Fransa ve İtalya ile birlikte hipersonik füze üretilebilir

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün Türk savunma sanayi için süpersonik ve transonik füze sistemleri geliştirdiğine vurgu yapılan yazıda, kurumun 'ScramJet' ve 'RamJet' füze motor projeleri üzerinde çalıştığı, RamJet motorunun bu yıl tanıtılacağı belirtildi. Trisonic rüzgar tünelinin de 2024 yılında hazır olacağı ifadesine yer verildi.

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