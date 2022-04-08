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SON DAKİKA! 8 Nisan koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka - vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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SON DAKİKA! 8 Nisan koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka - vefat rakamları

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıkladı. Peki, 8 Nisan 2022 tarihinde Türkiye'de kaç kişi Kovid-19'dan vefat etti? Vaka rakamları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyuruldu.

Türkiye'de 8 Nisan 2022 Cuma günkü koronavirüs vaka rakamları 7.120 oldu.

Kovid-19'dan vefat edenlerin sayısı ise 31 olarak kayıtlara geçti.

İyileşen sayısı ise 11 bin 217 olarak tabloya yansıdı.

Koronavirüs test rakamı ise 197 bin 554.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

7 NİSAN

06 NİSAN

05 NİSAN

04 NİSAN

03 NİSAN

02 NİSAN

01 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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