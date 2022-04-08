SON DAKİKA! 8 Nisan koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka - vefat rakamları

Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyuruldu.

Türkiye'de 8 Nisan 2022 Cuma günkü koronavirüs vaka rakamları 7.120 oldu.

Kovid-19'dan vefat edenlerin sayısı ise 31 olarak kayıtlara geçti.

İyileşen sayısı ise 11 bin 217 olarak tabloya yansıdı.

Koronavirüs test rakamı ise 197 bin 554.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU