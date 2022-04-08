Türk savunma sanayisi Filipinler’de yeni görevler için hazır

Türk şirketleri Filipinler'de Atak helikopteri ve Amfibi Zırhlı Muharebe İş Makinesi (AZMİM) ihracatı ile M113 kule modernizasyonunu içeren 3 projeye devam ediyor.

Atak helikopteri ihracatı kapsamında ilk 2 helikopter teslim edilirken, 6 adetlik ilk paketin bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Helikopter sayısının artırılmasına yönelik görüşmeler de sürdürülüyor.

FNSS ise Filipinler'e 6 AZMİM teslim edecek. Şirket ayrıca Filipinler zırhlı araçları için 6 Saber silah kulesi tedarik edecek. FNSS, ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, GİRSAN ve Canik, devam eden bu 3 proje dışında bugüne kadar Filipinler'e zırhlı araç, mühimmat, fişek, tabanca ve gece görüş dürbününün de aralarında bunduğu birçok ürün ihracatını tamamladı.