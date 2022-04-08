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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü

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Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la telefon görüşmesinde Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetini vurguladı.

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