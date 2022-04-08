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Türkiye'den Küba'ya gemi ihracatının önü açılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Türkiye’den Küba’ya gemi ihracatının önü açılıyor

Türkiye ihracatta adım adım büyümeye devam ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Küba mevzuatına göre ülkemizden gemi almalarına dayanak oluşturacak bir metin gerekiyor, denizcilik anlaşması bu yasal zemini sağlamış olacak." şeklinde konuştu.

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