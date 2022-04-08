En az yüzde 70 istihdam taahhüdü! Tüm meslekleri ilgilendiren karar Resmi Gazete’de

Kursiyerler veya yerlerine istihdam edilecek kişiler, 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün 3 katı kadar süreyle istihdam edilecek. İstihdam yükümlülüğünün, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren fiili kurs süresinin en fazla 4 katı kadar sürede tamamlanması gerekecek.

Süresi 120 günden az olan kurslar için ise bu süre 480 gün olarak uygulanacak.