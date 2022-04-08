Ebubekir Gizligider kimdir, kaç yaşında? Ebubekir Gizligider nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcılığına atanan Ebubekir Gizligider'in hayatı merak ediliyor. İşte, Ebubekir Gizligider kimdir, kaç yaşında? Ebubekir Gizligider nereli? İşte hayatı... Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Ozkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Yerlerine Nihat Pakdil, Veysel Tiryaki, İbrahim Yumaklı ve Ebubekir Gizligider atandı. EBUBEKİR GİZLİGİDER KİMDİR? 25 Şubat 1979'da Nevşehir'de doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Elmas'tır. Avukat; Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Nevşehir İnsan Haklarını Koruma Derneği ile Kapadokya Çevre ve Kalkınma Derneği Kurucu Üyesidir. 24. Dönemde Nevşehir Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyeliği ile Bangladeş Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Gizligider, evli ve 2 çocuk babasıdır.