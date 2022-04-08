08 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ebubekir Gizligider kimdir, kaç yaşında? Ebubekir Gizligider nereli? İşte hayatı...

Ebubekir Gizligider kimdir, kaç yaşında? Ebubekir Gizligider nereli? İşte hayatı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2022
ABONE OL
Ebubekir Gizligider kimdir, kaç yaşında? Ebubekir Gizligider nereli? İşte hayatı...

Ebubekir Gizligider kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Ozkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Yerlerine Nihat Pakdil, Veysel Tiryaki, İbrahim Yumaklı ve Ebubekir Gizligider atandı. İşte, Ebubekir Gizligider kimdir, kaç yaşında? Ebubekir Gizligider nereli? İşte hayatı...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA