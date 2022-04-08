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8 üniversiteye yeni rektör atandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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8 üniversiteye yeni rektör atandı!

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 üniversiteye rektör atadı. Atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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