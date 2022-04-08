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Tarım ve Orman Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

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Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Tarım ve Orman Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Ozkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Yerlerine Nihat Pakdil, Veysel Tiryaki, İbrahim Yumaklı ve Ebubekir Gizligider atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece, Fatih Metin görevden alındı.

Görevden alınan bakan yardımcılarının yerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMET BAKANLIĞINDA ATAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atanırken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı

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