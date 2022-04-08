Tarım ve Orman Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

AİLE VE SOSYAL HİZMET BAKANLIĞINDA ATAMA



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atanırken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı

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