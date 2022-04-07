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Son dakika: Türk komandosu saldırı hazırlığındaki 3 teröristi etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Son dakika: Türk komandosu saldırı hazırlığındaki 3 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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