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Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? 5-6 Mayıs tatil olacak mı? 9 gün tatil...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? 5-6 Mayıs tatil olacak mı? 9 gün tatil...

Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl 2 Nisan'da başlayan rahmet ve bereket mevsimi 11 ayın sultanı ramazan ayı 81 ilde oruç ibadetleri ile idrak ediliyor. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş ayı olan bir Ramazan ayı içerisinde gerçekleşen Kadir Gecesi'nin ardından bayram hazırlıkları başlayacak. İşte, Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? 5-6 Mayıs tatil olacak mı? 9 gün tatil...

Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? 5-6 Mayıs tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın sevincini yaşayacak olan İslam alemi bu yıl son orucunu 1 Mayıs'ta a arefe günü ile tutacak. İşte, Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? 5-6 Mayıs tatil olacak mı? 9 gün tatil...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek. Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.

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