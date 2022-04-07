Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi tarafında boş araziye terk edildikten sonra bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütanneliği yaptığı Nisa bebeğin sağlık durumunu açıkladı. Bakan Koca Nisa bebeğin tedavisinin sürdüğünü belirtirken, sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Tedavisi nasıl gidiyor? İşte detaylar...
Annesi tarafından boş bir araziye terk edildikten sonra ihbar sonrası olay yerine gelen Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebek, yürekleri yakmıştı.
Yoğun bakımda olan minik Nisa, sağlık durumu ciddiyetini korurken Nisa'yı sokağa bırakan annesi tutuklandı.
NİSA BEBEĞİN VİCDANSIZ ANNESİNDEN ŞOKE EDEN İFADELER
3 aylık bebeğini sokağa terk eden Ebru S., hakimlik ifadesinde olay gününü ayrıntılı şekilde anlattı: Pendik'te tam adresini bilmediğim 4 katlı bir binanın önüne gittim. Bebeğimi orada emzirdim. Mamasını verdim. Battaniyeye sardım ve uyuttum. Puset içerisindeki yere bıraktım. Sonrada apartman girişindeki zillere basıp saat 11.00-12.00 sıralarında oradan uzaklaştım. İki gün sonra gidip bebek alınmış mı diye kontrol ettim.
NİSA BEBEĞİN ANNESİ KAMERADA GÖRÜLDÜ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki boş bir arazide 29 Mart'ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi.
Kadının, Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.
"EMME İSTEĞİNE KARŞILIKSIZ KALAMADIM"
Terk edilmiş Nisa Mihriban bebeğe süt annelik yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı: "Olay yerine gittiğimizde asayiş ekipleri olay yerindeydi. Bebeği ekip otosundan aldık. Muayene yaptığımız esnada sürekli ağlıyordu ve emme isteğinde bulunuyordu. Ağzıyla, başını sağa sola çevirip dilini çıkartıyordu. Sonra ben de bu isteğine karşılıksız kalamadım.
Emzirmek istedim. Aldım, emzirdim. Hastaneye geldik ve biraz da hastanenin önünde emzirmeye devam ettim. Yirmi dakika boyunca emzirdim. Bebeği hastaneye teslim ettik. Mesaim bittikten sonra eşimle tekrar hastaneye bebeği görmeye gittik. Tekrar gördüm."
"ARTIK BİR KIZIM DAHA VAR DEDİM; KIZIMIN İSMİNİ VERDİM"
3 aylık terk edilmiş bebeğin isim annesi de olan Durmaz, "Çocuk bürodan polis memurları geldiler. Olay yerinde ilk bebeği bulan beyefendi nisan ayı geldiği için ismine Nisa konulmasını istemiş. Onlar da süt annesi olduğum için benim de isim koymamı istediler. Kendi kızımın ismi Bade Mihriban olduğu için dedim 'artık bir kızım daha var ikinci ismini koyayım.' Nisa Mihriban olmasını istedim bu yüzden. Benden sonra ona bakan Ayşe hemşireden de soy ismini vermesini rica ettim. Böylelikle ismini koymuş olduk" dedi.
ÖZ KIZIMI EMZİRİYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM
Bebeği ilk gördüğündeki hislerini anlatan Durmaz, "Kendi öz kızımı emziriyormuş gibi hissettim. Çok çaresiz bir bebek var karşınızda. Hani gördüğünüzde hissedebileceğiniz duygu aslında acizlikten başka bir şey olmuyor sanırım. Çok çaresiz hissediyorsunuz siz de. Emzirirken aranızda kurduğunuz o bağ, o memeyi bırakmadan emmek istemesi… Hiç bırakmak istemedim. Hastaneye bıraktık. O yüzden tekrar görmeye gittim. Ertesi gün sabah uyandım, kızımın eşyalarından, kıyafetler ayarladım. Hastaneye tekrar görmeye geldim" ifadelerini kullandı.
KIZIMI YENİ YUVASINA BIRAKTIM
Durmaz, "Hastaneden esirgeme kurumuna sevk edilmesi gerekiyordu. Sağlık personeli eşliğinde sevkini istediler. Ben de kendi kurumumla görüştüm. Kurumumda bu konuda bize yardımcı oldu. Bizim bırakmamıza müsaade ettiler. Kendimiz götürdük bebeği tekrar. Tabii burada da çok duygusal anlar yaşandı. Hemşireler ağlayarak önce Allah'a sonra sana emanet diyerek bana teslim ettiler bebeği. Sonra kızımı aldım ve yeni yuvasına götürdüm. Orada teslim ederken bile biraz zorluk yaşadım. Şimdi yeni yuvasında ve orada hayatına devam edecek inşallah" diye konuştu.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz." dedi.
NE OLMUŞTU?
Pendik'te 29 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında boş bir arazide terk edilmiş bebek ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.
Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırılmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, Durmaz'ın "süt kızım" olarak tanıttığı bebek ile beraber çektiği videoyu paylaşması, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevre ve güzergahlarındaki çok sayıda kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelinin bebeğin annesi Ebru S. (20) olduğunu belirlemiş ve zanlıyı dün Pendik'teki evinde gözaltına almıştı.
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