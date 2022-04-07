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Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Konseyi-Azerbaycan-Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BRÜKSEL'DEKİ TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Konseyi-Azerbaycan-Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı.

AZERBAYCAN İÇİN ATILACAK ADIMLAR

İki lider, Azerbaycan'ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

AZERBAYCAN'IN HAKLARI VE BRÜKSEL'DEKİ KRİTİK GÖRÜŞME

Türkiye'nin güçlü desteği ile Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da öz topraklarını geri alan Azerbaycan, Avrupa'da da istediği itibarı kazandı ve gerekli konuma erişti.

Sürece dair yeni bir de gelişme yaşandı.

Charles Michel, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüştükten sonra üçlü akşam yemeğinde bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki "barış görüşmelerine" ilişkin "Hep birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik." dedi.

AB’den Ermenistan ve Azerbaycan kararı AB'DEN ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN KARARI

AB’den Ermenistan ve Azerbaycan kararı

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