Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

AZERBAYCAN İÇİN ATILACAK ADIMLAR



İki lider, Azerbaycan'ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

AZERBAYCAN'IN HAKLARI VE BRÜKSEL'DEKİ KRİTİK GÖRÜŞME

Türkiye'nin güçlü desteği ile Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da öz topraklarını geri alan Azerbaycan, Avrupa'da da istediği itibarı kazandı ve gerekli konuma erişti.

Sürece dair yeni bir de gelişme yaşandı.

Charles Michel, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüştükten sonra üçlü akşam yemeğinde bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki "barış görüşmelerine" ilişkin "Hep birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik." dedi.