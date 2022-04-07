07 Nisan 2022, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat rakamlarını duyurdu! 7 Nisan koronavirüs tablosu

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat rakamlarını duyurdu! 7 Nisan koronavirüs tablosu

Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı son 24 saate ait Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. İşte 07 Nisan Perşembe gününe ilişkin vaka tablosu...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıkladı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 36 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 10 bin 885 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 171 bin 659 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

06 NİSAN

05 NİSAN

04 NİSAN

03 NİSAN

02 NİSAN

01 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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