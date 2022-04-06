Ulaşıma zam mı geldi? İstanbul'da toplu taşımaya zam mı yapıldı? Aylık akbil ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe ücreti...
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ulaşıma zam mı geldi? İstanbul'da toplu taşımaya zam mı yapıldı sorularının yanıtlarını gündemde yoğun bir şekilde araştırır oldu. Daha önce İstanbul'da toplu taşıma araçlarına uygulanacak zam tekliflerinin yapıldığı konuşuluyordu ve konuya dair son dakika haber geldi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi Nisan ayı toplantısında İstanbul toplu taşıma zammı kabul edildi ve bu gelişme üzerine ne kadar artış yapılacağı vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki aylık akbil ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe ücreti kaç TL?
Ulaşıma zam mı geldi? İstanbul'da toplu taşımaya zam mı yapıldı? Aylık akbil ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe ücreti kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında zam teklifi kabul edildi ve %40 oranında artış yapıldı. İşte yeni tarife...
ULAŞIMA ZAM MI GELDİ?
Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.
İSTANBUL TOPLU TAŞIMA FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararları ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan toplu ulaşım ücretleri şöyleydi:
-1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira
- Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira
-Taksilerde ise açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 28 lira
.
İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ
Tam elektronik bilet ücreti 7.67 TL
Tam abonman 602 TL
Öğrenci abonman 109 TL
İlk aktarma 5.48 TL
Taksi açılış ücreti 9.8 TL
Taksi kısa mesafe ücreti 28 TL
Minibüs indi bindi 5.25 TL
Okul servis ücreti 0-1 km 554 TL
Personel servis ücreti ilk kalkış 295 TL
Taksi dolmuş (kadıköy bostancı) 10 TL
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