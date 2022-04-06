Ulaşıma zam mı geldi? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı yapıldı? Aylık akbil ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe ücreti...

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararları ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan toplu ulaşım ücretleri şöyleydi:

-1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira

- Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira

-Taksilerde ise açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 28 lira

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