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Son dakika: Yeni büyükelçiler belli oldu! Dışişleri Bakanlığı'nda yeni atamalar

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Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Son dakika: Yeni büyükelçiler belli oldu! Dışişleri Bakanlığı’nda yeni atamalar

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Brüksel, Mehmet Paçacı İslamabad büyükelçisi olarak atandı.

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