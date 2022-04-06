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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan TRT Français açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan TRT Français açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin Fransızca dijital haber platformu "TRT Français"in yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacağını ifade etti.

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