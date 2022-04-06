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Jandarmadan hayalet gösterge operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Jandarmadan hayalet gösterge operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen bir operasyonda lüks araçlara ait "hayalet gösterge" diye tabir edilen gösterge panelini yasa dışı şekilde Türkiye'ye sokarak piyasaya sürmeye çalışan bir şahıs yakaladı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri milyonları bulan 207 adet “Hayalet Gösterge” ele geçirildi.

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