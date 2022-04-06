Virüs yeni mutasyona dönüşür mü?

Şimdi Kovid'deki yoğunluk azalınca normal yoğun bakım servislerinde doluluklar artmaya başladı. Salgında yoğun bakım servislerinde yatan hastalarımız çoğunlukla ya aşısızlar ya da hatırlatma dozlarını yaptırmayanlardı.

Yoğun bakımlarda tam doz aşılılar çok nadir görüldü. Aşılamanın düşük kaldığı illerde yoğun bakımlarda biraz daha doluluk görülebiliyor. Virüs yeni bir mutasyona dönüşmediği sürece pandemi bundan sonra sakin geçebilir" ifadelerini kullandı.