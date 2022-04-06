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Virüs yeni mutasyona dönüşür mü?

SAĞLIK Sabah
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Virüs yeni mutasyona dönüşür mü?

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakımlardaki Kovid-19 hastası sayısının yüzde 80’lere varan oranlarda azaldığını söyledi. Demirkıran: Aşılama politikasının iyi yürütülmesi en büyük faktör. Virüs yeni bir mutasyona dönüşmediği sürece pandemi bundan sonra sakin geçebilir.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran pandemiyle mücadelede gelinen noktayı ve salgının seyrini SABAH'a değerlendirdi:


BAZI HASTANELERDE YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE AZALDI

Demirkıran, "Vaka sayılarının her geçen gün azaldığını görüyoruz. Kovid yoğun bakımda yatan hasta sayısı ciddi derecede azaldı. Bazı hastanelerde yüzde 80'in üzerinde düştü.

Bunda aşılama politikasının iyi yürütülmesi en büyük faktör. Kovid yoğun bakım servislerini normal yoğun bakım servisine çeviren hastanelerimiz var. Daha önce Kovid servisinde yoğunluk nedeniyle bazı ağır ameliyatlarda erteleme oluyordu.

Şimdi Kovid'deki yoğunluk azalınca normal yoğun bakım servislerinde doluluklar artmaya başladı. Salgında yoğun bakım servislerinde yatan hastalarımız çoğunlukla ya aşısızlar ya da hatırlatma dozlarını yaptırmayanlardı.

Yoğun bakımlarda tam doz aşılılar çok nadir görüldü. Aşılamanın düşük kaldığı illerde yoğun bakımlarda biraz daha doluluk görülebiliyor. Virüs yeni bir mutasyona dönüşmediği sürece pandemi bundan sonra sakin geçebilir" ifadelerini kullandı.

DOLULUK ORANLARI 3'TE 1'E İNDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Tablodan çok mutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.

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