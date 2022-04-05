Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’da avukatlar hakkında flaş açıklama! Yeni adımlar atacağız

"EN UYGUN ADIMLARI ATMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı hatırlatan Bozdağ, "Eylem planı çerçevesinde avukatlarla ilgili yeni adımları da önümüzdeki dönemde atacağız. Mesleğe yeni başlayanların desteklenmesi ve meslek içinde imkanların arttırılması konusunda Türkiye Barolar Birliği ve taraflarla da görüşerek en uygun adımları atma konusunda kararlıyız. Yeni dönemde avukatlarımız lehine önemli düzenlemelerin hazırlıkları içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Bu vesileyle savunma görevini başarıyla yürüten, hak arama konusunda insanlarımıza yardımcı olan maddi gerçeğin ortaya çıkmasında ve adaletin tecellisinde önemli görevler üstlenen her bir avukat meslektaşımın Avukatlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.