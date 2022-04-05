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Devlet büyüklerine ait telefonları dinleyen sanıkların cezası onandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Devlet büyüklerine ait telefonları dinleyen sanıkların cezası onandı

FETÖ’nün devlet büyüklerine ait kriptolu telefonların dinlenilmesine ilişkin aralarında kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Başkanvekili Osman Nihat Şen, eski TÜBİTAK Başkanvekili Hasan Palaz ile sivil imam Harun Biniş'in de olduğu 28 sanıklı davada 20 sanığın mahkumiyetlerini Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onadı.

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