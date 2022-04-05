Asker haklarına düzenleme! Sınavlardan terfiye, izinden emekliliğe birçok yenilik
AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı'nın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na devrediliyor. Milli Savunma Bakanlığı yaralı askerlerin tedavisi ve askeri atıklar ile ilgili önemli düzenlemeler içeren yasa teklifinin hazırlıklarına başladı.
Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması nedeniyle bazı yetkilerin de devri, eksiklerin giderilmesi için hazırlanan teklifin taslağında öne çıkanlar şöyle:
UZMAN ERBAŞLIK YOLU
Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa geçişlerinin yolu açılıyor.
EMEKLİLİK İZNİ
Subay ya da astsubayların emekliliklerine Milli Savunma Bakanlığı izin verecek. Bu yetki Genelkurmay Başkanlığındaydı.
DEVLET KARŞILAYACAK
Er ve erbaşların özellikle yaralanmalarından kaynaklanan tüm tedavi giderlerini Milli Savunma Bakanlığı karşılayacak. Terhisten sonra devam eden tedaviler için yol ücreti ve gündelik verilecek. Askeri hastaneler kaldırıldığı için Sağlık Bakanlığı bazı tedavileri karşılamıyor ve sıkıntılar yaşanabiliyordu. Örneğin fizik tedavi gibi.
YURTDIŞI EĞİTİM
TSK personelinin yurt dışındaki eğitim süreleri zorunlu hizmet süresine ekleniyordu. Yapılan düzenlemeyle zorunlu hizmete eklenen süre iki katına çıkartılıyor. Pilotların simülasyon eğitimleri ise kapsam dışı olacak.
KIYAFETE MSB KARAR VERECEK
TSK personelinin kıyafetleri hakkında uygulanacak kısıtlamalara Genel Kurmay Başkanlığı yerine Milli Savunma Bakanlığı karar verecek.
ASKERİ ARAÇLA KAZA
Askerî araçları kullanmakla görevlendirilen yükümlü erbaş ve erler kaza yaparsa masrafları bakanlık karşılayacak.
ATIKLARA TAKİP
Askeri atıkların sıkı takibini sağlayacak, gerekli düzenlemeler yapılacak. Çevre kirliliğinin önlenmesi için oluşturulan atık takip ve bildirim sistemlerine askeri birlik ve kurumlarının dahil edilmesi ve buraların denetiminin çerçevesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile MSB'nın ortaklaşa yönetmelik hazırlayacak.
SINAVLAR İNTERNETTE DUYURULACAK
MSB tarafından yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçları bakanlığın internet adresinden duyurulabilecek.
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