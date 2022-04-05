Asker haklarına düzenleme! Sınavlardan terfiye, izinden emekliliğe birçok yenilik

DEVLET KARŞILAYACAK

Er ve erbaşların özellikle yaralanmalarından kaynaklanan tüm tedavi giderlerini Milli Savunma Bakanlığı karşılayacak. Terhisten sonra devam eden tedaviler için yol ücreti ve gündelik verilecek. Askeri hastaneler kaldırıldığı için Sağlık Bakanlığı bazı tedavileri karşılamıyor ve sıkıntılar yaşanabiliyordu. Örneğin fizik tedavi gibi.