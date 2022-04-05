Hangi ilden kaç vekil çıkacak? Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı...
Yüksek Seçim Kurulu’nun 124 numaralı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 600 milletvekilinin illere göre dağılımı yapılırken 18'den fazla milletvekili çıkaracak İstanbul, Ankara ve İzmir seçim bölgelerine bölündü. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı...
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 124 sayılı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜİK verilerinden hareketle 600 milletvekilinin illere göre dağılımı yapıldı.
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